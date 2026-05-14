14.05.2026 11:00 Geldstrafe statt Knast: So teuer wird die EM-Aktion für YouTuber Marvin Wildhage

YouTuber Marvin Wildhage schmuggelte sich beim EM-Eröffnungsspiel in München als Fake-Maskottchen aufs Spielfeld. Das Gericht hat über eine Strafe entschieden.

Von Elke Richter München - Knast oder Geldstrafe? Diese Frage musste sich das Gericht im Fall Marvin Wildhage (29) stellen. Der YouTuber schmuggelte sich beim EM-Eröffnungsspiel in München als Fake-Maskottchen aufs Spielfeld. Das Gericht hat sich jetzt für eine Strafe entschieden.

Marvin Wildhage (29) musste sich vor Gericht behaupten. © Malin Wunderlich/dpa So muss der 29-Jährige Tausende Euro Strafe zahlen. Der Webvideoproduzent habe sich der Urkundenfälschung und des Erschleichens von Leistungen schuldig gemacht, begründete die Richterin des Amtsgerichts München ihr Urteil. Konkret geht es um 60 Tagessätze zu je 150 Euro, zudem werden 5400 Euro aus mit den Videos erzielten Einnahmen eingezogen. "Der Angeklagte ist ein investigativer Journalist, das spricht ihm hier keiner ab. Es spricht ihm auch keiner ab, dass hier Sicherheitslücken aufgedeckt werden sollten", betonte sie. Es gebe aber keinen Freibrief für Journalisten, im Rahmen der Recherche Straftaten zu begehen. "Urkundenfälschung ist wirklich kein Kavaliersdelikt." Gerichtsprozesse München Regensburger Ex-OB Wolbergs zu Haftstrafe verurteilt Der 29-Jährige hatte sich beim Eröffnungsspiel der Fußball-EM im Juni 2024 mithilfe eines nachgemachten Maskottchen-Kostüms und gefälschter Akkreditierung ohne Berechtigung im Innenraum des Stadions aufgehalten.

Mit diesem Kostüm schmuggelte sich der YouTuber aufs Spielfeld. © Friso Gentsch/dpa

YouTuber verteidigt Aktion als investigativen Journalismus

Die Richterin folgte mit ihrer Entscheidung der Forderung des Staatsanwalts. Auch dieser hatte nach eigenen Worten berücksichtigt, dass Wildhage ein journalistisches Ziel gehabt habe und einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte leisten wollte. Wildhages Verteidigerin hingegen plädierte auf Freispruch. "Journalismus hat die Aufgabe zu überprüfen, zu hinterfragen und zu kontrollieren, und genau das hat mein Mandant getan." Wildhage selbst hatte seine Aktion zu Beginn des Prozesses als investigativen Journalismus verteidigt. "Ich sehe es als meine Aufgabe, auf Missstände aufmerksam zu machen, sie in die Öffentlichkeit zu tragen." Das Sicherheitskonzept der ausrichtenden UEFA habe damals in der Kritik gestanden. Der ausgebildete Journalist räumte ein, dass seine Videos aus klassischer Sicht vielleicht ein unübliches Format seien. "Aber das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass meine Arbeit nichts anderes ist als investigativer Journalismus." Und dieser sollte seines Erachtens nicht bestraft werden.

Wildhage saß neben seiner Anwältin Sümeyra Öz. © Malin Wunderlich/dpa

Enttäuschung nach Urteil

Nach dem Urteil zeigte sich der YouTuber enttäuscht. Er nehme es sehr wohlwollend wahr, dass Staatsanwaltschaft wie Gericht seine journalistische Arbeit wertschätzten. Aber gerade für die Wertersatz-Einziehung habe er kein Verständnis. Und er müsse sich nun fragen, wie er künftig recherchieren könne – gerade Sicherheitslücken ließen sich nun mal nicht in der Theorie testen. Vor Gericht wurde deutlich, wie akribisch sich Wildhage auf seine Aktion vorbereitet hatte. Vieles davon ist auch in einem Video festgehalten, das der 29-Jährige bei YouTube veröffentlicht hat und welches inzwischen mehr als 3,1 Millionen Mal angesehen wurde.