Hass auf Muslime als Antrieb: So urteilt das Gericht über den Messer-Mann

Rechtsanwalt Alexander Eckstein (r.) und Rechtsanwältin Dagmar Mortha sitzen im Münchner Gerichtssaal hinter dem Angeklagten. © -/München.TV/dpa

Zu diesem Schluss kommt am Dienstag das Landgericht München I im Prozess gegen den 41-Jährigen. In dem Sicherungsverfahren ordnete das Gericht die Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie an - wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung, begangen an zwei Muslimen. Damit entsprachen die Richter der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft.



Der Täter hatte nach Überzeugung des Gerichts wegen eines irrationalen Hasses auf Muslime zugestochen. Der Mann habe "dem äußerlichen Feindbild" des Verurteilten entsprochen, sagte Richterin Elisabeth Ehrl. Bei der Tat sei der Mann wegen einer paranoiden Schizophrenie schuldunfähig gewesen, so Ehrl.

In dem Verfahren, in dem der Mann die Tat erst in seinem letzten Wort zugegeben hatte, war laut Gericht rasch klar geworden, dass seine Krankheit ihn geleitet hatte. Zu seinen wahnhaften Gedanken gehörte eine "Angst vor Israel", gepaart mit rechtsextremen Verschwörungsideologien, sagte Ehrl. Zudem glaubte er, vom israelischen Geheimdienst Mossad überwacht und manipuliert zu werden.



Das Denken des Mannes sei von antisemitischem Gedankengut beherrscht gewesen. Der 41-Jährige war demnach von der Verschwörungserzählung überzeugt, Juden hätten als Rache an Deutschland die massenhafte Einreise von Muslimen in die Bundesrepublik organisiert.

Der Mann habe beschlossen, dass Deutschland von Muslimen "befreit" werden müsse. Er verfasste ein Manifest mit dem Titel "Der Plan", das er unter anderem an eine Münchner Universität versandte.