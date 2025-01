Ist Klopfen an Wände Notwehr? Nähmaschinen-Streit landet vor Amtsgericht!

München - Wie viel Krach macht eine Nähmaschine? Und ist das Klopfen an Wände des Nachbars Notwehr? Mit diesen Fragen musste sich jetzt in der Tat das Amtsgericht München befassen!

Der Fall landete vor dem Amtsgericht in München! © Sven Hoppe/dpa

Zwei Nachbarinnen haben sich bei einem Streit um den Lärm einer Nähmaschine der einen sowie die wütende Reaktion der anderen verkracht. Beide Mieterinnen eines Mehrfamilienhauses stritten vor Gericht wegen gegenseitiger Lärmbelästigungen.

Die im Erdgeschoss wohnende Frau hatte sich laut Gericht vom Geräusch der Industrienähmaschine der über ihr wohnenden Frau sehr gestört gefühlt.

In der Folge soll sie - so behauptet jedenfalls die oben wohnende Frau - von August des Jahres 2022 bis April 2023 mindestens 500 Mal (!) mit einem Gegenstand an die Wohnungsdecke geklopft haben.

Die in der darüberliegenden Wohnung lebende Frau macht geltend, sie und ihr Ehemann hätten dadurch stressbedingte Beschwerden erlitten.

Sie verklagte die unten wohnende Frau, das Klopfen zu unterlassen und nicht mehr zu behaupten, sie würde mit einer Industrienähmaschine ruhestörenden Lärm verursachen. Zudem verlangte sie Schmerzensgeld in Höhe von 1000 Euro.