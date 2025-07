Tod durch Kochtopf: So lange muss 90-Jährige hinter Gitter

Alles in Kürze

Bereits mehrfach vor der tödlichen Tat habe die Angeklagte ihre Freundin nicht nur verbal, sondern zunehmend auch körperlich traktiert - was die Freundin jedoch hingenommen habe, sagte die Vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Laut Landgericht München I hatte die Seniorin vor einem Jahr ihre engste 77 Jahre alte Freundin im Streit um das Aufräumen von Einkäufen unter anderem mit einem Kochtopf geschlagen und tödlich verletzt. Die Frau sitzt seit der Tat im vergangenen Sommer in Untersuchungshaft - die nun vorerst fortbesteht.

Das Gericht verurteilt die 90-Jährige wegen Totschlags an ihrer Freundin zu langer Haft. © Sabine Dobel/dpa

Zum Streit Mitte Juli 2024 kam es, weil die Jüngere sich nicht an die Anweisung der Älteren hielt, nicht in die Küche zu gehen, um ein eingekauftes Eis aufzuräumen. Schon hier habe die 90-Jährige ihre Freundin geschlagen.

Schon beeinträchtigt durch die Schläge habe die 77-Jährige später versehentlich in der Küche mehrere Dinge zu Boden gestoßen. Das habe die damals 89-Jährige so in Rage gebracht, dass sie die Jüngere anging und, als diese sie zurückstieß, mit dem Kochtopf zuschlug.

Es gebe ein "auffälliges Missverhältnis zwischen Anlass und Tat", sagte die Richterin. Schließlich habe es sich bei der Freundin um ein "aus Unachtsamkeit begangenes versehentliches Mitgeschick" gehandelt.

Kalt ließ der Tod der Freundin sie offensichtlich nicht: Als sie feststellte, dass diese nicht mehr lebte, habe sie ihr eine Rose auf die Brust gelegt.

Tage später rief die Seniorin - nachdem eine Bekannte ihr zugeraten hatte - die Polizei. Bei den Beamten gab sie an, es habe einen Streit gegeben, in deren Verlauf sie zu dem Topf gegriffen habe, nun sei die Freundin tot.