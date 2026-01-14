Kühe schlecken Autos ab: Wanderer verklagen Hotel um horrende Summe

Spitzingsee/München - Lackschäden, Leckspuren, Dellen - und rundum Kuhfladen: Als Wanderer zum Parkplatz ihrer Unterkunft am Spitzingsee im oberbayerischen Landkreis Miesbach zurückkehrten, soll dort eine Kuhherde gestanden haben - die den Besitzern zufolge ihre Autos beschädigte.

Kühe sollen am Spitzingsee Autos auf einem Parkplatz beschädigt haben. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Sein Wagen habe eine "Riesendelle" an der Motorhaube gehabt, berichtete ein Autofahrer, der deshalb vor dem Landgericht München II von dem Betreiber des Hotels Schadenersatz verlangte. Zudem sei der Wagen verschmutzt gewesen. Mehrfach beschäftigte der Fall aus dem Sommer 2022 bereits die Gerichte.

An anderen Autos habe es unter anderem "Schleimspuren" und Verschmutzungen gegeben, berichtet der Mann aus Unterfranken, der mit Freunden in die Berglandschaft gereist und nachmittags von einem Ausflug zurückgekehrt war.

Später seien wieder Kühe auf den Parkplatz gekommen, "sie waren sehr interessiert an den Autos", berichtete er. Mit seinen Freunden habe er sich zum Schutz zwischen die Autos gestellt.

Als die Kühe weg waren, habe man die Fahrzeuge umgeparkt. Auf dem Weg zur Unterkunft sei er unter anderem über Viehgitter gefahren, berichtete der Mann. Er habe aber nicht damit gerechnet, dass sein Wagen auf dem Hotel-Parkplatz nicht sicher stehe.

Er verlangte 9911 Euro plus Zinsen, einen früheren Vergleich von rund 6500 Euro hatte er abgelehnt.