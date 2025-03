Messerangriff in München: War Hass auf Muslime das Motiv?

Die Münchner Kriminalpolizei und die Generalstaatsanwaltschaft rekonstruierten die Tat. (Archiv) © Felix Hörhager/dpa

Mit dieser Frage beschäftigt sich ab heute (9.30 Uhr) das Landgericht München I im Rahmen eines Sicherungsverfahrens. Die Generalstaatsanwaltschaft verdächtigt einen 41-Jährigen des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, hält ihn aber für schuldunfähig und spricht von einem ausgeprägten Wahn.

Der mutmaßliche Täter soll von dem Gedanken beherrscht gewesen sein, Deutschland müsste von Muslimen befreit werden, auch von antisemitischem Gedankengut ist die Rede. Ein psychiatrischer Sachverständiger bescheinigte dem Mann krankheitsbedingte Schuldunfähigkeit.

Für die Besucherinnen und Besucher der Einkaufsstraße muss es ein Schock gewesen sein. Unvermittelt soll der mutmaßliche Täter an dem Nachmittag im Juli mit einem Messer auf einen jungen Mann eingestochen haben, erst in den Rücken, danach in die Brust. Wenig später soll er dann einen weiteren Mann angegriffen haben, der gerade in ein Auto steigen wollte.

Die 18 und 25 Jahre alten Opfer erlitten tiefe Schnittwunden im Oberkörper- und Halsbereich und wurden im Krankenhaus behandelt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Passanten setzten einen Notruf ab.

Die Polizei rückte mit zehn Streifenwagen aus und konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Das Amtsgericht München ordnete seine vorläufige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.