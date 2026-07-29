29.07.2026 15:54 Mordprozess nach Auto-Anschlag: Angeklagter zeigt keine Reue

Er fuhr von hinten in eine Demonstration, tötete zwei Menschen und verletzte viele. Der Mordprozess gegen den 25-Jährigen steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Von Elke Richter München - Auch nach dem letzten Wort des Angeklagten bleibt nach 33 Verhandlungstagen in Teilen unklar, warum er im Februar 2025 in einen Demonstrationszug fuhr und dabei zwei Menschen tötete und zahlreiche verletzte.

Ein Wort der Reue fand der 25-jährige Angeklagte vor Gericht nicht. © Elke Richter/dpa Als der Angeklagte im Mordprozess nach dem Auto-Anschlag auf eine Gewerkschaftsdemonstration in München sein letztes Wort beendet, geht ein Raunen durch die Reihen. In wenigen, etwas wirren Sätzen bedankt er sich beim Gericht und der Bundesanwaltschaft für die Zeit, die sie ihm gewidmet hätten. Ein Wort der Reue, des Bedauerns oder auch nur der Erklärung, wie es sich viele Nebenklägervertreter am Vortag noch einmal gewünscht hatten, findet der 25-Jährige hingegen nicht. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft hat er keinen klassischen Radikalisierungsprozess durchlaufen und besaß kein geschlossenes islamistisches Weltbild. Dennoch gehen die Vertreter der Bundesanwaltschaft von einem religiös motivierten politischen Anschlag aus. Gerichtsprozesse München Irakisches Ehepaar wegen Völkermordes verurteilt: "Monströse Gewalt" In der Wahrnehmung des Angeklagten habe die Attacke dem Willen Allahs entsprochen und sei eine gebotene Reaktion auf das Handeln der USA und anderer westlicher Staaten in Gaza und Afghanistan gewesen, hieß es in deren Plädoyer.

Opfer nach Anschlag auf Demo in München: "Ich bin schon tot"

Die getötete Mutter und ihre Tochter im Kinderwagen waren die ersten, die im Februar 2025 von dem Auto erfasst wurden. © Christoph Trost/dpa Darüber hinaus hätten persönliche Gefühlsregungen eine Rolle gespielt, erläuterte die Anklagevertreterin. "Der Angeklagte hat Menschen zum Objekt seiner Wut, Enttäuschung und Verbitterung gemacht, obwohl diese am Entstehen seiner Stimmungslage keinerlei Anteil hatten." Damit hat er das Leben zahlreicher Menschen in ein "Davor" und ein "Danach" geteilt. Viele der Opfer sind bis heute physisch wie psychisch schwer gezeichnet und können zum Teil ihren Alltag kaum bewältigen. Zum Schluss des Prozesses zeichnen die Anwälte der Nebenkläger noch einmal deren Schicksale nach. Da ist der Muslim, der als Gastarbeiter-Kind 40 Jahre hart gearbeitet hat, aufgrund der anhaltenden psychischen Belastung jetzt aber weder seine Familie ernähren noch seine geliebten Bücher lesen kann. "Für einen Selbstmord brauche ich keine Kugeln im Kopf. Ich bin schon tot", zitiert ihn sein Anwalt. Ein anderer wurde durch den Anschlag auf den Cristopher Street Day in Berlin am Wochenende retraumatisiert. Gerichtsprozesse München Nach tödlichem Auto-Anschlag bei Demo in München: Anklage fordert lebenslange Haft Auch die Familie der beiden Getöteten denkt jeden Tag an den Tag, der ihr Leben für immer veränderte. Die erst zwei Jahre alte Hafsa in ihrem Kinderwagen und ihre Mutter Amel waren die ersten, die das Auto erfasste und durch die Luft schleuderte.

Auto fährt in Münchner Demo: Mutter und Tochter im Kinderwagen getötet