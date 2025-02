Asylbewerber (24) rast mit Auto in Verdi-Demo: Viele Verletzte - darunter auch Kinder!

In München ist am Donnerstag ein Mini in eine Menschenmenge gerast. Beim Zwischenfall gab es mindestens 28 Verletzte. Markus Söder spricht von einem Anschlag.

Von Jan Höfling, Benedikt Zinsmeister, Marco Schimpfhauser

München - In München ist am Donnerstagvormittag ein Mann mit einem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gerast. Bei dem mutmaßlichen Anschlag gab es laut Polizei mindestens 28 Verletzte, darunter auch Kinder.

In München ist am Donnerstagvormittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. © network-pictures.com Beamte erklärten gegenüber TAG24, dass sich der Zwischenfall im Bereich Karlstraße/Ecke Seidlstraße zugetragen hat. In dieser gab es eine Kundgebung der Gewerkschaft ver.di mit insgesamt rund 2500 angemeldeten Personen, wie die Polizei bestätigte. Wie bekannt wurde, haben die Einsatzkräfte einen afghanischen Asylbewerber (24) festgenommen. Dieser war laut Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) wegen Betäubungsmittelvergehen und Ladendiebstahls im Vorfeld polizeilich bekannt. München Ärger um Surferwelle: Zugang im Englischen Garten versperrt! Er saß am Steuer des BMW Mini, soll an einem Dienstwagen zunächst vorbei und danach gegen 10.30 Uhr in die Demonstration gefahren sein. Nach "Spiegel"-Informationen soll der junge Mann auf Social-Media-Kanälen islamistische Posts abgesetzt haben und an einer Adresse in Obersendling gemeldet gewesen sein. Polizeiangaben zufolge liegen bei dem Festgenommenen Anhaltspunkte für einen "extremistischen Hintergrund" vor. Ermittler haben bereits die Wohnung des Asylbewerbers in einem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln durchsucht.

In diesem Mehrfamilienhaus im Münchner Stadtteil Solln soll der 24 Jahre alte Afghane gewohnt haben. © Sabine Dobel/dpa

Unter den Opfern befinden sich auch Kinder. © Matthias Balk/dpa

Der mutmaßliche Täter saß in einem weißen Kleinwagen. © Michaela Stache/AFP

Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt. © Alexa Gräf/dpa

Mini rast in München in Menschenmenge: Verletzte werden in Krankenhäusern behandelt

Unter den Verletzten befinden sich nach aktuellem Erkenntnisstand mehrere Schwerverletzte, teils schweben diese in akuter Lebensgefahr. Es sollen laut dem Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) auch mehrere Kinder betroffen sein. Die Verletzten werden in mehreren Kliniken der Landeshauptstadt versorgt. Am LMU Klinikum an den Standtorten Großhadern und Innenstadt des Universitätsklinikums werden laut einem Sprecher Personen behandelt. Eingebunden ist zusätzlich das Haunersche Kinderspital der LMU. Auch am Rotkreuzklinikum München sowie in der München Klinik werden Opfer versorgt. Es wurde ebenfalls von Schüssen berichtet, die von Augenzeugen wahrgenommen worden sein sollen. Der Polizei zufolge hatten Einsatzkräfte einen Schuss auf das Autofenster abgegeben. "Der Fahrzeugführer konnte vor Ort gesichert werden, von ihm geht derzeit keine weitere Gefahr aus", teilte die Polizei weiter mit. Über getötete Personen gibt es keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen auf Hochtouren. Die bayerische Zentralstelle für Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft ist an diesen beteiligt. Das bestätigte Justizminister Georg Eisenreich (54, CSU).

Die Polizei sichert Spuren. © Michaela Stache/AFP

Die Rettungskräfte waren ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort. © Peter Kneffel/dpa

Anschlag in München: Fahrer des Mini Cooper konnte von Polizeibeamten "gesichert" werden

Nach Aussagen der Beamten konnte der Fahrer des Wagens "gesichert" werden. Es soll sich um einen 24 Jahre alten Mann handeln. © Michael Fischer/dpa Die Beamten vor Ort dementierten außerdem Mitteilungen, wonach mehrere Personen in dem Auto gewesen wären: "Es kursieren Spekulationen über weitere Beteiligte. Dies können wir nach derzeitigem Stand nicht bestätigen", hieß es. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die bei der Aufklärung des Zwischenfalls helfen können. "Wir haben im Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz eine Zeugensammelstelle eingerichtet. Wenn Sie Angaben zu den Ereignissen machen können, melden Sie sich bitte dort", hieß es am Vormittag. München Google und TU München starten Programm für Cybersicherheit Die Polizei hat im Netz ein Portal eingerichtet. Dort können Fotos und Videos hochgeladen werden. Das LKA nimmt unter der Rufnummer 08003000060 Hinweise zum Hergang und dem Fahrer entgegen. Ministerpräsident Söder sprach von einem "mutmaßlichen Anschlag" und kündigte im gleichen Atemzug bereits Konsequenzen an. Ins Detail ging der CSU-Chef in diesem Zusammenhang in der Kürze der Zeit allerdings nicht.

Ministerpräsident Markus Söder (54, CSU, r.) trat in der Münchner Innenstadt vor die Presse. © Roland Freund/dpa

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU, l.) hat sich zu dem mutmaßlichen Anschlag geäußert. © Christoph Trost/dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: "Wir reagieren bei jedem Anschlag besonnen"