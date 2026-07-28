Nach tödlichem Auto-Anschlag bei Demo in München: Anklage fordert lebenslange Haft

München - Im Mordprozess zu einem tödlichen Auto-Anschlag auf eine Demonstration in München hat die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert.

Der Angeklagte Farhad N. (M.) und sein Anwalt Ömer Sahinci (l.) nehmen vor Prozessbeginn im Verhandlungssaal Platz. © Peter Kneffel/dpa

Dies würde eine Freilassung auf Bewährung nach 15 Jahren Haft erheblich erschweren.

"Die Tathandlung war, man muss es so deutlich sagen, auf die Vernichtung von Menschenleben angelegt", sagte einer der beiden Anklagevertreter vor dem Oberlandesgericht München.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass der Angeklagte das Auto bewusst in die Menschenmenge gesteuert hat", ergänzte er in dem rund zweistündigen Plädoyer.

Bei der Attacke auf einen Demonstrationszug der Gewerkschaft ver.di waren im Februar 2025 eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter getötet und zahlreiche Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 25 Jahre alten Afghanen deshalb unter anderem zweifachen Mord, versuchten Mord in 22 Fällen sowie – überwiegend gefährliche – Körperverletzung in 22 Fällen vor.