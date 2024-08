Nazi-Juristin leugnet Holocaust - und wird trotzdem freigesprochen?

Am Bundesgerichtshof wird das Urteil aus München nochmal unter die Lupe genommen. © Uli Deck/dpa

Stolz stammt aus dem oberbayerischen Ebersberg und verteidigte zahlreiche Rechtsextreme. Wegen Volksverhetzung saß sie bereits selbst im Gefängnis, ihre Zulassung als Rechtsanwältin wurde ihr inzwischen entzogen.

2021 schickte sie ein 339 Seiten langes Schreiben an das Finanzamt München, in dem sie passagenweise den Holocaust leugnete.

Nur auf der ersten Seite des Schreibens geht es im Grunde um eine Steuerangelegenheit. Auf den Seiten 36 bis 89 stellte sie mehrmals "den geschichtlich anerkannten Holocaust" - also den Massenmord an europäischen Juden durch die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg - in Abrede, erklärte das Landgericht München II.

Trotzdem wurde die einschlägig Vorbestrafte vom Gericht damals freigesprochen. Nun soll der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden, ob das Leugnen des Holocausts auch in einem Dokument an eine Behörde als Volksverhetzung zu bestrafen ist.