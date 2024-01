23.01.2024 08:54 Prostituierte getötet und angezündet: Freund vor Gericht

In München wurde ein Mann angeklagt, der seine Freundin getötet und angezündet haben soll. Ihre Leiche wurde in einem Waldstück am Starnberger See gefunden.

München - Vor dem Landgericht München II beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der seine Freundin getötet und ihre Leiche in einem Waldstück am Starnberger See angezündet haben soll. In München wird im Fall einer ermordeten Prostituierten verhandelt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Die beiden sollen sich gestritten haben, weil sie nicht damit aufhören wollte, als Prostituierte zu arbeiten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen vor, die Frau im November 2021 getötet und ihre Leiche dann in das Waldstück bei der Ortschaft Berg gebracht, dort angezündet und anschließend verscharrt zu haben.

Der Hund einer Spaziergängerin hatte die Leiche am 16. Januar 2022 gefunden. Knapp drei Monate später wurde der Tatverdächtige in Ungarn verhaftet und dann nach Deutschland ausgeliefert. Das Paar hatte zusammen in Budapest gelebt. Die 25-Jährige hatte sich europaweit als Prostituierte auf Escort-Portalen angeboten.

