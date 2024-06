Wegen Facebook-Post nach Hamas-Angriff auf Israel: Imam verurteilt

München - Urteil gefallen! Der Münchner Imam Mohamed Ibrahim muss wegen eines Facebook-Posts am Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel 4500 Euro zahlen.

Und weiter: "Die Tötung von über 1200 Zivilisten durch die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 hat in der deutschen Bevölkerung tiefe Bestürzung ausgelöst. Ihr Post, der im krassen Gegensatz dazu stand, war geeignet, das Sicherheitsgefühl großer Teile der Gesellschaft zu erschüttern."

Durch den Post habe er zum Ausdruck gebracht, "dass Sie den Mord und die Geiselnahmen der Hamas in hundertfachen Fällen guthießen, dass der Terrorangriff jedenfalls für manche Personen einen Anlass zum Feiern darstellt", hieß es in dem Strafbefehl, den der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz, Andreas Franck, im Rahmen der Verhandlung vor Gericht verlas.

Der 52-Jährige hatte am 7. Oktober 2023, dem Tag des Angriffs der Hamas auf Israel geschrieben: "Jeder hat seine eigene Art, den Oktober zu feiern."

Vor dem Amtsgericht München akzeptierte er am heutigen Montag doch noch einen Strafbefehl von 90 Tagessätzen zu jeweils 50 Euro - obwohl er die Vorwürfe gegen ihn zuvor bestritten und gegen den Strafbefehl außerdem Einspruch eingelegt hatte.

Das Islamische Zentrum in München hatte den Geistlichen nach dem Post suspendiert, der Vorstand des Islamischen Zentrums distanzierte sich von dem Post. Die Nachricht war von einigen als Verhöhnung der israelischen Opfer der Terrororganisation Hamas verstanden worden, darum führte auch der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Justiz die Ermittlungen.

Der Imam betonte vor Gericht, dass "ich mich auf keinen Fall hinter jemanden stelle, der Zivilisten angreift und tötet". Er habe diesen Post mittags verfasst und zu dem Zeitpunkt lediglich gehört, "dass es dem palästinensischen Widerstand gelungen sei, gegen Israel einen Erfolg zu erzielen".

Er sei davon ausgegangen, dass es sich dabei um eine rein militärische Aktion handle und "dass die Palästinenser versuchen, zu ihren Rechten zu kommen". Es gebe "viele Gruppen in Palästina, die Widerstand leisten". "Wenn Besatzung da ist, darf man gegen die Besatzung vorgehen", betonte Ibrahim und zog eine Parallele zu dem Recht der Ukraine, sich gegen Russland zu verteidigen.

Der Deutsch-Ägypter habe sich dann an den ägyptischen Nationalfeiertag am 6. Oktober erinnert und darum ein solches "Wortspiel" in arabischer Sprache aufgeschrieben. "Dass ich einen lächelnden Smiley dahinter gesetzt habe, gehört zu meiner Kommunikationsart", sagte der 52-Jährige. "Ich trage fast immer ein Lächeln im Gesicht."