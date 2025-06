Mordkomplott? Mann von Auftragskiller angegriffen: "In dem Moment im Krieg"

Von Britta Schultejans

München - Vor dem Landgericht München II wird am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess um ein mutmaßliches Komplott fortgesetzt: Hat eine Frau den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gegeben - und dafür auch ihre Tochter und deren Partner eingespannt? Das muss das Gericht klären und hört sich die Schilderungen des Opfers an.