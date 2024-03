Prozess um Axtmord an eigener Mutter: 21-Jähriger legt schockierendes Geständnis ab

München - Im Prozess um den Axtmord an seiner eigenen Mutter (†46) hat ein junger Mann vor dem Landgericht München I ein schockierendes Geständnis abgelegt.

Sein ursprünglicher Plan sei gewesen, nicht nur seine Mutter, sondern auch seinen Vater und dann sich selbst zu töten, sagte der 21 Jahre alte Angeklagte am Dienstag.

Anwalt Ömer Sahinci (r.) verteidigt den 21-Jährigen vor Gericht. © Peter Kneffel/dpa

Am Tattag ging ein Brief der Familienkasse ein, die einen Nachweis für die angebliche Krankschreibung forderte. Andernfalls sollten rund 6000 Euro Kindergeld zurückgezahlt werden.

Er habe Angst gehabt, dass sein Lügengebilde nun zusammenfallen würde, sagte der 21-Jährige. Dies sei an dem Tag der konkrete Auslöser für den Angriff auf seine Mutter gewesen.

An einen Satz der 46-Jährigen könne er sich erinnern: "Du bringst mich um."

Nach der Tat legte er Feuer im Keller der Wohnung in Planegg bei München, in der er mit seinen Eltern lebte, und kletterte auf einen Baukran, von dem er springen wollte. Von diesem Plan ließ er aber ab und kletterte wieder herunter.

Auf dem Weg aus der Familienwohnung bis zum Baukran schrieb er mehrere Nachrichten an Freunde, wie der Angeklagte schilderte - und auch an seinen Vater. An den genauen Wortlaut könne er sich nicht mehr erinnern, sagte er - aber sinngemäß habe er geschrieben, "dass er auch gestorben wäre, wenn er da gewesen wäre".