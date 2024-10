Sie filmten ihre Tat: Trio quält und erniedrigt Bekannten

Den drei jungen Männern wird vorgeworfen, einen Bekannten misshandelt und erniedrigt zu haben. © Ute Wessels/dpa

Die Staatsanwaltschaft legt ihnen unter anderem Nötigung und zweien auch gefährliche Körperverletzung und schweren Raub zur Last.

Zu Prozessbeginn räumten die zwei Hauptangeklagten die Vorwürfe weitgehend ein und zeigten sich reumütig. Der Dritte gab an, betrunken daneben gesessen und vieles nicht mitbekommen zu haben.

Die drei heute 22, 21 und 17 Jahre alten Angeklagten und ihr Opfer tranken und rauchten am 25. Januar gemeinsam in einer Gartenhütte in Brunnthal südlich von München.

Die beiden älteren Angeklagten sollen dann beschlossen haben, den vierten Mann zu bestehlen. Der Anklage nach schlugen sie ihn, drohten ihm und Verwandten mit dem Tod, zwangen ihn, Urin zu trinken und mit gefesselten Händen zu tanzen. Einer filmte das Geschehen.