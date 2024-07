Steinwurf auf Grünen-Spitzenduo: Mutmaßlicher Reichsbürger muss vor Gericht

Ludwig Hartmann (45) und Katharina Schulze (39), Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Der Prozess gegen den Angeklagten sei für den 29. Oktober geplant, berichtete der Direktor des Amtsgerichtes Neu-Ulm, Thomas Kirschner, der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann ist wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt.

Der damals 44 Jahre alte Mann soll am 17. September 2023 in Neu-Ulm einen Stein in Richtung der Bühne, auf der gerade Schulze und Hartmann auftraten, geworfen haben. Die beiden Landtagsabgeordneten wurden nicht getroffen und blieben unverletzt.

Fraktionschefin Schulze beschrieb die Situation später als ihren "schlimmsten Moment" während des Wahlkampfes. Sie sagte, dass der Stein "aus dem Nichts" geflogen gekommen sei, als Hartmann und sie bei der Kundgebung unter freiem Himmel gerade mit Bürgern ins Gespräch kommen wollten.

Die Generalstaatsanwaltschaft in München hatte den Fall wegen der politischen Dimension des Verfahrens übernommen.