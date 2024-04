Tödlicher Raserunfall in München: So lange muss 22-Jähriger nun hinter Gitter

München - Im Dezember endete die Verhandlung um einen tödlichen Raserunfall in München vor dem Amtsgericht nach nur einem Tag. Nun hat es am heutigen Mittwochmittag in einem zweiten Prozess zu dem Fall ein Urteil gegeben.

Der Autofahrer muss hinter Gitter. © Elke Richter/dpa

An einer Tram-Haltestelle erfasste er mit seinem Wagen einen heute 19-Jährigen, der vor Gericht als Zeuge aussagte - und auch dessen besten Freund.

Die jungen Männer waren gerade auf dem Weg von einem Festival nach Hause. Der beste Freund starb.

Sein Kumpel, der gerade erst sein Abitur in der Tasche hatte, ein großes Torwarttalent war und am Wochenende nach dem Unfall sein erstes Spiel bei einem neuen Fußballverein in der Bayernliga bestreiten sollte, wurde so schwer verletzt, dass die Ärzte fürchteten, sein Bein amputieren zu müssen.

Viermal wurde er operiert, verbrachte Wochen im Krankenhaus, sein Studium brach er danach ab, weil die Reha ihm dafür keinerlei Zeit mehr ließ.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte am Amtsgericht München der Prozess um den Unfall begonnen. Die Richterin am Amtsgericht, das nur Strafen von höchstens vier Jahren verhängen kann, gewann den Eindruck, die Strafe würde im Falle einer Verurteilung höher ausfallen. Daher wurde die Sache dann an das Landgericht verwiesen.