Uni-Professor wegen Betrugs verurteilt: Staat zieht harsche Konsequenzen

München - Das Verwaltungsgericht in München hat einem früheren Professor der Universität Bayreuth die Pension gestrichen.

Nach der Verurteilung wegen Betrugs wurde einem Professor nun auch noch die Pension gestrichen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Es entschied auf "Aberkennung des Ruhegehalts", weil der 1954 geborene Wissenschaftler unter anderem wegen Betrugs, Bestechung und Untreue bei einer Nebentätigkeit als wissenschaftlicher Projektleiter auf Honorarbasis bei einem norddeutschen Unternehmen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden war.

Da sei "die Höchstmaßnahme entsprechend indiziert". Das Landgericht Braunschweig sah es als erwiesen an, dass der 71-Jährige mit einem Mitarbeiter eines Automobilkonzerns gemeinsame Sache gemacht und Rechnungen gestellt hat für Leistungen, die nie erbracht wurden.

Der Wissenschaftler betonte zwar vor dem Verwaltungsgericht, das frühere Urteil vom Landgericht Braunschweig sei falsch und sein Geständnis habe er damals nur abgelegt, weil er überrumpelt worden sei.