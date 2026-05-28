Supermarkt-Boss nach Brandstiftung und Mordversuch zu neun Jahren Haft verurteilt

München - Ein Supermarktbesitzer, der schon wegen Brandstiftung in seinen Laden und versuchten Mordes verurteilt gewesen ist, hat am Donnerstag in einem neuen Prozess am Landgericht München II eine Gesamtstrafe von neun Jahren bekommen. Damit kommt der Ladenbesitzer nach einer erfolgreichen Teilrevision etwas besser davon als zuvor.

Besitzer und Mitarbeiter des Supermarktes stehen im Münchner Gericht. © Peter Kneffel/dpa

Das Landgericht München II hatte den Ladenbetreiber zunächst zu insgesamt neuneinhalb Jahren Haft verurteilt, teilte ein Gerichtssprecher mit.

Dagegen legte der heute 38-Jährige Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) ein und bekam in einem Punkt Recht: Das Landgericht habe bei der Frage des Versicherungsbetrugs rechtliche Fehler gemacht.

Deshalb musste eine andere Strafkammer des Landgerichts über den Teilvorwurf neu verhandeln; es ging um die Frage, ob der Mann schon beim Legen des Brandes einen Versicherungsbetrug plante oder nicht.

Die Einzelstrafe von acht Jahren und zehn Monaten war nach früheren Angaben des BGH bereits rechtskräftig.