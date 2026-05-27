Freundin mit Kochtopf erschlagen: 91-Jährige scheitert mit Revision

München - Im Streit erschlägt eine 91-jährige Frau in München ihre Freundin mit einem Kochtopf. Sie wird zu vielen Jahren Haft verurteilt. Nun ist sie mit ihrer Revision am Bundesgerichtshof (BGH) gescheitert.

Der Bundesgerichtshof wies die Revision zurück. (Symbolfoto) © Uli Deck/dpa

Die Revision werde als unbegründet verworfen, hieß es im entsprechenden Beschluss.

Das Landgericht München I hatte die heute 91-Jährige im Juli vor einem Jahr zu acht Jahren und drei Monaten Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.

Bereits im Verfahren hatten die Verteidiger der Frau den Umgang mit ihrer Mandantin in einer ersten nächtlichen Beschuldigtenvernehmung kritisiert.