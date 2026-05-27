Freundin mit Kochtopf erschlagen: 91-Jährige scheitert mit Revision
Von Kathrin Zeilmann
München - Im Streit erschlägt eine 91-jährige Frau in München ihre Freundin mit einem Kochtopf. Sie wird zu vielen Jahren Haft verurteilt. Nun ist sie mit ihrer Revision am Bundesgerichtshof (BGH) gescheitert.
Die Revision werde als unbegründet verworfen, hieß es im entsprechenden Beschluss.
Das Landgericht München I hatte die heute 91-Jährige im Juli vor einem Jahr zu acht Jahren und drei Monaten Haft wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verurteilt.
Bereits im Verfahren hatten die Verteidiger der Frau den Umgang mit ihrer Mandantin in einer ersten nächtlichen Beschuldigtenvernehmung kritisiert.
Das Münchner Landgericht war zu dem Schluss gekommen, dass die Seniorin im Jahr zuvor ihre engste 77 Jahre alte Freundin im Streit um das Aufräumen von Einkäufen unter anderem mit einem Kochtopf geschlagen und tödlich verletzt hatte.
Der BGH-Beschluss stammt vom 30. April.
Titelfoto: Uli Deck/dpa (Symbolfoto)