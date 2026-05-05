Von Huthi-Miliz zum Kampf ausgebildet? Mann in München verurteilt

München - Das Oberlandesgericht (OLG) München hat ein mutmaßliches Mitglied der Huthi-Miliz aus dem Jemen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland zu einer eineinhalbjährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.

Der Angeklagte legte vor Gericht ein Geständnis ab, gab jedoch an, zu seiner Mitwirkung bei den Huthi gezwungen worden zu sein. © Sven Hoppe/dpa

Erstmals ging es laut Gericht damit vor einem deutschen Staatsschutzsenat darum, ob die sogenannte Huthi-Bewegung im Jemen als terroristische Vereinigung im Ausland einzuordnen ist.

Es sei aber – so die Vorsitzende Richterin Sigrid Dörmer laut Mitteilung – vor allem darum gegangen, dem Auftrag des Jugendgerichtsgesetzes zu folgen und die richtige Sanktion für den heute 20 Jahre alten Mann zu finden.

Er soll 2022 in einem militärischen Trainingslager der Huthi-Miliz im Jemen ausgebildet worden sein und dann für sie gekämpft haben. Er habe freiwillig und ohne Zwang gehandelt, so das Gericht. Nachdem er im Kampf verletzt worden war, floh er demnach im Mai 2023 nach Deutschland.

Zentrales Beweismittel sei das Teilgeständnis des Angeklagten gewesen. Er habe sich in der Hauptverhandlung umfassend eingelassen.