Schock im Gerichtssaal: Oma-Mörder will nach Urteil aus Fenster springen

München - Dramatische Szenen vor Gericht! Nach seiner Verurteilung wegen Mordes an seiner Großmutter hat ein Angeklagter in München versucht, aus dem Fenster zu springen.

Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Neben ihm stehen seine Anwälte Johannes Makepeace (M.) und Andreas Remiger (r.). © Felix Hörhager/dpa

Am Ende der Urteilsbegründung des Landgerichts München I sei er aufgesprungen und habe es sogar geschafft, ein Fenster des Gerichtssaals zu öffnen, sagte ein Gerichtssprecher. Er sei aber unmittelbar von anwesenden Polizeibeamten überwältigt und abgeführt worden.

Das Gericht hatte den 24-Jährigen zuvor für den Mord an seiner Großmutter zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im März 2025 seine Oma erwürgt hatte, dann versuchte, ihren Suizid vorzutäuschen und ihr Bankschließfach leerzuräumen.

Dort verwahrte die Seniorin neben Schmuck rund 69.000 Euro und 20.000 US-Dollar. Damit habe er seine Flucht finanzieren wollen. Doch der Plan misslang.

Als Mordmerkmal sah das Gericht Heimtücke, weil die Frau nicht damit rechnete, von ihrem Enkel angegriffen zu werden.

Die Staatsanwaltschaft war zunächst in ihrer Anklage auch noch von Habgier ausgegangen, weil die 76-Jährige mit Kontaktabbruch gedroht hatte und der Angeklagte somit fürchten musste, von ihr keine finanzielle Unterstützung mehr zu bekommen.

Die Großmutter hatte vom Enkel ihren Wohnungsschlüssel zurückgefordert, nachdem dieser ihre Wohnung ohne ihre Erlaubnis betreten und sich Bananen und Mangos genommen hatte.