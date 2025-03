Werbung für Abnehmspritze ohne einen Arzt-Kontakt: Gericht schiebt Riegel vor

München - Abnehmspritze nur per Fragebogen ohne persönlichen Kontakt zum Arzt? Dieses Angebot machte eine Online-Apotheke zum Missfallen einer Apothekenkammer. In dem resultierenden Streit hat nun ein Gericht entschieden.

Eine in den Niederlanden ansässige Online-Apotheke darf nicht mehr für eine Abnehmspritze ohne ärztlichen Kontakt werben. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Genauer gesagt das Landgericht München I.

Dieses hat der Online-Apotheke die Werbung für die sogenannte Abnehmspritze verboten. Die Apothekerkammer Nordrhein hatte gegen die in den Niederlanden ansässige Apotheke geklagt, da diejenigen, die die Spritzen dort bestellten, vorher lediglich einen Fragebogen ausfüllen mussten.

Die Online-Apotheke gab vor Gericht an, dieses Vorgehen sei zulässig und verstoße nicht gegen das Heilmittelwerbegesetz. Ein Fragebogen, der dann vor der Verschreibung von einem - in diesem Fall nicht in Deutschland ansässigen - Arzt überprüft werde, sei eine zulässige Fernbehandlung, hieß es.

Das Gericht sah das allerdings etwas anders!