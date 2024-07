Wirecard: Meilenstein im Mammut-Prozess! Ex-Chefbuchhalter will Schweigen brechen

München - Seit Jahren versucht das Münchner Landgericht in einem Mammutprozess, den Wirecard-Skandal aufzuklären. Bislang steht Aussage gegen Aussage. Doch nun will der seit Prozessbeginn im Dezember 2022 schweigsame dritte Angeklagte E. am 17. Juli erstmals zu den Anklagevorwürfen aussagen.