15-Jähriger erstickt Mitschülerin: Urteil im Mordfall Anastasia gefällt

Braunschweig - Der grausame Mord an der 15-jährigen Anastasia aus Salzgitter ( Niedersachsen ) löste im Juni 2022 Entsetzen aus. Jetzt wurde ein 15 Jahre alter Mitschüler wegen Mordes verurteilt. Hintergründe zur Tat und der Rolle eines 13-jährigen mutmaßlichen Mittäters gab es aus dem Prozess aber nicht.

Im Juni ermordete ein Mitschüler die damals 15-jährige Anastasia in Salzgitter. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Tod der 15-jährigen Anastasia aus Salzgitter ist der Angeklagte wegen Mordes zu einer Jugendfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig am Dienstag mit.

Der zum Tatzeitpunkt 14-Jährige wurde nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Die Verhandlung war nicht öffentlich.

Angeklagt war der Jugendliche wegen heimtückischen Mordes. Gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Mitschüler soll er die Jugendliche am 19. Juni auf einem verwilderten Grundstück in Salzgitter erstickt und ihre Leiche in einem Gebüsch versteckt haben.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig warf ihm vor, "gemeinschaftlich handelnd mit einer strafunmündigen Person" das Mädchen getötet zu haben.