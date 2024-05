Mann soll Freundin am Geburtstag getötet haben: Urteil erwartet

Verden - Nach dem gewaltsamen Tod einer 31-Jährigen werden am Mittwoch vor dem Landgericht Verden die Plädoyers und das Urteil gegen den früheren Partner der Frau erwartet.

Der Angeklagte steht zum Auftakt des Prozesses wegen Totschlags in einem Saal des Landgerichts Verden. © Sina Schuldt/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 32-Jährigen Totschlag vor.

Demnach soll der Mann seine damalige Freundin an deren 31. Geburtstag im September 2023 mit Stich- und Schnittverletzungen getötet haben.

Nach Angaben der Gerichtssprecherin hat der Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit die Tat gestanden, er sitzt in Untersuchungshaft.

Ein Gutachten, das vor Gericht vorgestellt wurde, kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist.

Den Ermittlungen zufolge war der 13-jährige Sohn der Frau am Tatabend in der Wohnung in Verden.