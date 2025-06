Nach heimlichen Aufnahmen: Schlachthof fordert 98.000 Euro von Tierschützern

Auf den heimlich aufgenommenen Videos ist zu sehen, wie Schweine in einer Gondel in einen Schacht gefahren und dort mit hochkonzentriertem Kohlendioxid betäubt werden.

Das Urteil fällt das Gericht am 16. Juli. "Sollten wir verlieren, gehen wir in Berufung. Wir gehen zur Not bis vor das höchste Gericht in Deutschland", stellt die 34-Jährige klar.