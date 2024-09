Nach illegaler Wohnblock-Abriegelung: Keine Entschädigung für Bewohner!

Hintergrund ist die Abriegelung eines Wohnblocks in der Nähe des Bahnhofs Göttingen vom 18. bis 22. Juni 2020, nachdem mehr als 100 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Die Kammer in Göttingen lehnte die Anträge der Bewohner ab. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Daraufhin planten Bewohner des Wohnblocks 45 Klagen auf Schmerzensgeld. Sie forderten von der Stadtverwaltung circa 1000 Euro pro Tag, an dem sie eingesperrt waren, wie das Landgericht damals mitteilte.

In 44 Fällen wollten Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnblocks klagen, in einem weiteren Fall Rechtsanwalt Adam stellvertretend für mehrere weitere Bewohner.

Bereits Anfang des Jahres hatte das Landgericht 40 Anträge zur Prozesskostenhilfe abgelehnt.

Später entschied auch das Oberverwaltungsgericht in Braunschweig so, sodass es in diesen Fällen gar nicht erst zu einer Klage kam, wie das Landgericht mitteilte. Über die Prozesskostenhilfe hätten die Kläger Geld bekommen können, um sich das Gerichtsverfahren zu leisten.

Die zuständige Kammer in Göttingen lehnte die Anträge ab, da die Aussichten auf Erfolg in den Schmerzensgeldklagen nicht gut genug seien. In den übrigen fünf Fällen wurden die Klagen nun zurückgenommen.