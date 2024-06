Nach Schlägerei am Flughafen stehen gelassen: Urlauber zieht vor Gericht!

Düsseldorf/Hannover - Diesen Urlaub wird eine Familie aus Köln wohl noch lange in Erinnerung behalten. Ein Familienvater hatte am Flughafen Düsseldorf in der Warteschlange wegen eines Dränglers die Fassung verloren. Weil er nach einer Schlägerei nicht mitfliegen durfte, zog er vor Gericht: mit Erfolg!

Sein Argument: Er habe gar nicht angefangen, außerdem hätten zumindest die unbeteiligte Frau und die Kinder mitgenommen werden können. Ob das so stimmt, konnte aber nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Als der klagende Familienvater mit dem Mann einer anderen Familie lauthals stritt, eskalierte die Situation: Es flogen Fäuste! Aus Sicherheitsgründen mussten die beiden Hitzköpfe samt Kind und Kegel am Boden bleiben.

Wie die BILD berichtet, hatte der Fall bereits vor zwei Jahren stattgefunden. Am Check-in der Airline TUIfly war es damals zu langen Wartezeiten gekommen.

Bevor das Amtsgericht Hannover (dort ist der Sitz der Fluglinie) eine knifflige Entscheidung hätte fällen müssen, kam dem Mann die Fluggesellschaft entgegen und bot ihm einen Reisegutschein in Höhe von 1300 Euro an. Diesen nahm er dann auch an.

In der Hoffnung vielleicht, dass er beim nächsten Start in den Urlaub etwas gelassener in der Warteschlange steht.