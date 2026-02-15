13-Jährige stirbt auf Klassenfahrt: Gericht verhandelt Klage gegen NRW

Nach dem Tod der 13-jährigen Emily auf einer Klassenfahrt verhandelt das Düsseldorfer Landgericht über eine Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen.

Von Frank Christiansen

Düsseldorf - Nach dem Tod der 13-jährigen Emily auf einer Klassenfahrt nach London verhandelt das Düsseldorfer Landgericht über eine Klage gegen das Land Nordrhein-Westfalen.

Emilys (†13) Vater, Kay Schierwagen, hielt im vergangenen Dezemberbei eine Mahnwache vor dem NRW-Schulministerium ab. (Archivbild)
Emilys (†13) Vater, Kay Schierwagen, hielt im vergangenen Dezemberbei eine Mahnwache vor dem NRW-Schulministerium ab. (Archivbild)  © Oliver Berg/dpa

Emilys Vater hat das Land auf 125.000 Euro Schmerzensgeld verklagt. Am kommenden Mittwoch werde über die Klage verhandelt, kündigte eine Sprecherin des Düsseldorfer Landgerichts an (Az. 2b O 112/25).

Der Anwalt des Vaters hatte gesagt, man habe eine außergerichtliche Einigung angestrebt, diese sei aber nicht zustande gekommen. Gespräche seien abgeblockt worden.

Die Bezirksregierung Düsseldorf als Prozessgegnerin wollte zu dem Fall nicht öffentlich Stellung nehmen. Die Position des Landes werde ausschließlich vor Gericht vorgetragen, hieß es.

Mord an Professor nach 42 Jahren endlich aufgeklärt? DNA-Treffer führt Ermittler nach Italien
Gerichtsprozesse NRW Mord an Professor nach 42 Jahren endlich aufgeklärt? DNA-Treffer führt Ermittler nach Italien

Zwei Lehrerinnen waren wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Laut rechtskräftigem Urteil hatten die Pädagoginnen gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen, weil sie vor der Reise nicht schriftlich nach Vorerkrankungen der teilnehmenden Schüler gefragt hatten.

Hätten sie von dem Diabetes des Mädchens gewusst, hätten sie seine akute Überzuckerung in London früher erkannt, einen Notarzt gerufen und so seinen Tod im Juni 2019 verhindern können, hatte das Landgericht Mönchengladbach im Strafprozess argumentiert.

Die beiden Lehrkräfte hätten gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen, urteilte das Landgericht Mönchengladbach im Januar 2024.
Die beiden Lehrkräfte hätten gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen, urteilte das Landgericht Mönchengladbach im Januar 2024.  © Oliver Berg/dpa

Ist Emilys Vater durch Tod seiner Tochter krank geworden?

Es gehe ihm schlecht, er könne seinen Beruf nicht mehr ausüben und sei in Behandlung, hatte Emilys Vater gesagt. Dennoch wolle er das Geld nicht für sich, sondern für eine von ihm gegründete Stiftung, die diabeteskranken Kindern helfen solle.

Laut Rechtsanwalt Manuel Reiger, der Emilys Vater vertritt, bestreitet das Land NRW alle Ansprüche. Es werde auch in Zweifel gezogen, dass der Vater durch den Tod seiner Tochter erkrankt sei.

Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa (2)

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse NRW: