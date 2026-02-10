Aus Heimtücke und Habgier? Sohn soll eigene Eltern im Wahn erstochen haben

Bonn - Wegen eines mutmaßlichen Doppelmordes an seinen Eltern mit einem Dolch steht ein 48-Jähriger vor dem Bonner Schwurgericht. Er soll seinen Vater und seine Mutter - 72 und 73 Jahre alt - in ihrem Haus in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) getötet haben.

Die Polizei hatte die Leichen des Ehepaars (72 und 73) im vergangenen Juni in deren Haus in Bornheim entdeckt. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Die Anklage geht von Heimtücke und Habgier aus - allerdings im Zustand der Schuldunfähigkeit. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik beantragt, die Tat soll der Sohn im Wahn begangen haben.

Laut Anklage soll sich der 48-Jährige, der zu dem Zeitpunkt massiv drogenabhängig gewesen sei, im Juni 2025 im Gartenhäuschen auf dem elterlichen Grundstück versteckt und seinem Vater aufgelauert haben.

Als der 72-Jährige morgens - wie immer - die Terrassentür öffnete, um den Hund in den Garten zu lassen, sei zunächst er und dann die Mutter vom Sohn attackiert worden. Beide verbluteten.

Anschließend habe der 48-Jährige einen Tresor im Keller geöffnet, 3840 Euro Bargeld sowie einen Schmuckkasten mit einem Goldarmband und einem gold-silbernen Ring mit Stein entnommen, so der Vorwurf. Danach sei er mit dem Auto der Eltern davongefahren.