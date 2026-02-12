Mord an Professor nach 42 Jahren endlich aufgeklärt? DNA-Treffer führt Ermittler nach Italien

Düsseldorf - Düsseldorfer Ermittler sind überzeugt, den fast 42 Jahre alten Mord an einem Psychologie-Professor aufgeklärt zu haben.

Ein DNA-Treffer hatte die Ermittler auf die Spur des 62-jährigen Verdächtigen gebracht. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Am 24. Februar beginnt am Düsseldorfer Landgericht der Mordprozess gegen einen 62-Jährigen, der aus Italien an die deutschen Behörden ausgeliefert worden war, wie das Gericht mitteilte.

Ein DNA-Treffer hatte die Ermittler auf seine Spur gebracht und den "Cold Case" aus ihrer Sicht doch noch aufgeklärt. Die Anklage wirft dem Mann heimtückischen Mord vor. Das Gericht hat zehn Verhandlungstage für den Fall angesetzt.

Im Juni 1984 war die Leiche des Professors in dessen Wohnhaus in Hilden bei Düsseldorf entdeckt worden. Sie wies 24 Messerstiche auf. Die Ermittler rekonstruierten aufgrund der Spurenlage einen heimtückischen Angriff von hinten. Das Haus soll zudem durchsucht gewesen sein.

Da weder ein Fenster eingeschlagen noch eine Tür aufgebrochen war, ging die Kripo davon aus, dass der Hochschullehrer seinen Mörder selbst hereingelassen und vermutlich gekannt hat.