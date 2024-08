53 Millionen Euro Schaden: Autohändler gestehen riesigen Steuerbetrug

Düsseldorf - Im Düsseldorfer Prozess um Steuerbetrug in Höhe von 53 Millionen Euro haben alle angeklagten Autohändler Geständnisse abgelegt.

In den Fokus der Ermittler waren die Autohändler Anfang 2021 nach einem Hinweis der italienischen Steuerbehörde geraten. Daraufhin leitete die Steuerfahndungsstelle Münster eine Untersuchung ein, die dann von den europäischen Staatsanwälten in Köln übernommen wurde.

Den vier Männern aus Neuss, Krefeld, Erkrath und Haan sowie einer Frau aus Italien wird bandenmäßige Steuerhinterziehung in großem Stil vorgeworfen.

Der Prozess gegen die 36 bis 51 Jahre alten Angeklagten fußt auf einer 200 Seiten starken Anklage der Europäischen Staatsanwaltschaft. So seien mithilfe von Schein- und Briefkastenfirmen j ahrelang Umsatzsteuern hinterzogen worden .

Dem vorangegangen war ein Rechtsgespräch, in dem sich die Prozess-Parteien auf Strafen in Höhe von zwei bis sechseinhalb Jahren Haft für die Angeklagten verständigt hatten.

Am 14. Juni 2023 machten die Fahnder dem Treiben ein Ende. Bei Razzien in sieben Ländern, darunter in Deutschland, Italien, Spanien und Ungarn, wurden zahlreiche Autos und Immobilien beschlagnahmt.

Mehr als 2.000 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei waren laut Hauptzollamt Essen im Einsatz. Im Oktober könnte das Urteil verkündet werden, stellte der Vorsitzende Richter in Aussicht.