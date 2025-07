BGH urteilt: Insta-Beauty-Docs dürfen keine Vorher-Nachher-Bilder mehr posten

Alles in Kürze

Die Beauty-Docs "Dr. Rick & Dr. Nick" warben in der Vergangenheit auf der Internetseite von "Aesthetify" sowie bei Instagram mit Vorher-Nachher-Bildern. (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Allem voran ging ein Verfahren der Verbraucherzentrale NRW gegen das Unternehmen Aesthetify und die beiden bekannten Ärzte.

Dabei wurde geklärt, ob man für Schönheitsbehandlungen mit Hyaluron - also ohne medizinische Notwendigkeit - mit Vergleich-Fotos online werben darf.

Nun erteilte das höchste deutsche Zivilgericht mit Sitz in Karlsruhe in ihrem Urteil am Donnerstag ein klares Nein.

Der Grund: Auch wenn bei den Eingriffen kein Skalpell, sondern nur eine Spritze zum Einsatz kommt, zählen sie rechtlich als "operative plastisch-chirurgische Eingriffe". Und für die ist Werbung mit Vorher-Nachher-Fotos laut dem Heilmittelwerbegesetz verboten.