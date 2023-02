Angst vor dem "lautlosen Tod": Streit um Pipeline wird fortgesetzt - nach 16 Jahren!

Düsseldorf - Der Streit um die Kohlenmonoxid-Pipeline zwischen Dormagen und Krefeld wird an diesem Dienstag am Düsseldorfer Verwaltungsgericht fortgesetzt.

Covestro verspricht dagegen "ein Höchstmaß an Sicherheit, das über die gesetzlichen Vorschriften hinausgeht". Die Rohre seien tiefer verlegt als vorgeschrieben, hielten extrem hohen Druck aus und seien gegen Erschütterungen und Erdbeben geschützt.

Die 67 Kilometer lange Pipeline war im Rheinland auf heftigen Widerstand gestoßen. Seit 2009 liegen die Rohre schon unter der Erde, doch noch immer fließt in ihnen kein Gas. Die Covestro Deutschland AG führt als Nachfolgerin der Bayer AG das Verfahren als Betreiberin fort.

Dort sind seit 16 Jahren die Klagen zweier Frauen aus Ratingen und Hilden gegen die Pipeline anhängig. Die Verfahren waren ausgesetzt worden, bis das Leitverfahren in der Sache rechtskräftig wurde.

In Krefeld-Uerdingen wird das Kohlenmonoxid bei der Produktion von Kunststoffen benötigt und dafür bislang eigens mit reichlich Energieaufwand produziert. In Dormagen fällt es dagegen als Abfallprodukt an.