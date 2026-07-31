Auch Jugendliche beteiligt: Frau über Monate in Wohnhaus brutal misshandelt

Soest - Eine Frau soll in einem Wohnhaus in Soest in Nordrhein-Westfalen mehrfach über Monate hinweg gequält, erniedrigt, misshandelt und vergewaltigt worden sein.

Am Landgericht Arnsberg soll im Oktober der Prozess gegen die vier Angeklagten beginnen. (Symbolbild) © Alex Talash/dpa

Gegen vier männliche Personen sei Anklage wegen "diverser Delikte zulasten einer Frau" erhoben worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Arnsberg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Zu Details – darunter den angeklagten Personen und den Tatvorwürfen – äußerte sich die Anklagebehörde nicht und verwies auf das zuständige Landgericht, wo ein Strafprozess anstehe.

Der "Soester Anzeiger" und der WDR hatten zuvor über den grausamen Fall einer Frau berichtet, das sich 2025 über Monate hingezogen habe.

Ein Anwohner habe die Frau im November spätabends halb nackt und gefesselt auf der Terrasse des Nachbar-Reihenhauses gesehen und die Polizei alarmiert.

Sie sei zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei Bewusstsein gewesen und monatelang im Krankenhaus behandelt worden. Gegen vier Personen beginne im Oktober der Prozess am Landgericht Arnsberg.