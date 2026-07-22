Zigaretten illegal hergestellt: Großhändlern drohen mehrjährige Haftstrafen

Düsseldorf - Drei mutmaßlichen Großhändlern von Millionen illegal hergestellter und unversteuerter Zigaretten drohen mehrjährige Haftstrafen. Das machte der Vorsitzende Richter zum Auftakt des Strafprozesses am Landgericht Düsseldorf in einem Rechtsgespräch deutlich.

Drei Großhändler sollen illegal Millionen Zigaretten hergestellt und unversteuert verkauft haben. © --/ZFA Essen/dpa

Dem 53 Jahre alten Hauptangeklagten stellte er im Gegenzug für ein Geständnis eine Haftstrafe von höchstens fünfeinhalb Jahren und den Mitangeklagten von höchstens viereinhalb Jahren in Aussicht.

"Bei ergänzenden Angaben über den eigenen Tatbeitrag hinaus" könnte die Strafe geringer ausfallen, erklärte er. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das drei Leute allein gemacht haben."

Ein anonymer Hinweis hatte die Ermittler auf die illegalen Zigarettenhändler gebracht, wie der Staatsanwalt bestätigte. In der Folge seien die drei Männer überwacht, ihre Telefone abgehört und die Standortdaten der Geräte ausgewertet worden.

Am 9. Dezember 2025 schlugen die Zollfahnder zu und nahmen den 53 Jahre alten mutmaßlichen Organisator und einen mutmaßlichen Helfer fest. Der zweite mutmaßliche Helfer wurde am Folgetag gefasst.

Bei einer Razzia hatten Zollfahnder in Erkrath, Hilden, Langenfeld und weiteren Städten in Nordrhein-Westfalen mehr als zehn Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Damals waren aus dem Fenster einer Wohnung 50.000 Euro geworfen worden, um sie vor der Entdeckung verschwinden zu lassen.