Remscheider Waffenarsenal: Jetzt spricht der Hauptangeklagte

Remscheid - Im Prozess um das riesige Remscheider Waffenarsenal hat sich jetzt auch der Hauptangeklagte in weiten Teilen geständig gezeigt. Über seine Verteidigerin ließ der 60-jährige Betreiber einer Autowerkstatt im Wuppertaler Landgericht erklären, die in der Anklage aufgelisteten Waffenkäufe hätten sich so zugetragen.

Der Hauptangeklagte im Prozess um das riesige Remscheider Waffenarsenal hat einen Fehler eingeräumt. © Rolf Vennenbernd/dpa

In dem Prozess geht es um Waffenhandel und um einen der größten Kriegswaffenfunde seit 1945. Der 60-jährige Kfz-Meister soll in Remscheid ein enormes Arsenal von Pistolen, Gewehren und Munition gehortet haben.

Das Sammeln von Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg sei sein Hobby gewesen, schilderte der Hauptangeklagte in seiner Erklärung. "Man kann sagen, dass ich ein fanatischer Sammler bin."

Irgendwann habe er die Distanz zu seiner Sammel-Leidenschaft verloren. Seine Ehe habe unter dem zeitfressenden Hobby gelitten, während er sich "einen Lebenstraum erfüllt" und ein Waffenmuseum gebaut habe, so der Angeklagte.

Im Laufe der Jahre habe er viele andere Militaria-Sammler kennengelernt und sei auch in Kontakt mit scharfen Waffen gekommen. Die hätten ihn zwar fasziniert, aber: "Ich wollte nie damit schießen, ich wollte sie nur besitzen."

Langfristig habe er die Sammlung "entmilitarisieren" wollen. "Ich wusste, dass ich die nicht haben durfte", räumte der Angeklagte ein. Daher habe er versteckte Räume eingerichtet, auf die er die Ermittler später aber auch hingewiesen habe, "damit auch kein Unbefugter rein konnte".

Der Fund des geheimen Waffenarsenals hinter einer Art privatem Waffenmuseum hatte im Oktober vergangenen Jahres bundesweit für Furore gesorgt. Es gab in dem Gebäude Geheimtüren, hinter Zwischenwänden versteckte Räume, verborgene Schließmechanismen und sogar Munition im Hohlraum eines Türrahmens.