Auf Heroin- folgt Untreue-Strafe: Ex-Pfarrer aus NRW muss weitere Jahre in den Knast

Das Amtsgericht in Mönchengladbach sprach ihn am Montag schuldig, sich am Vermögen seiner Gemeinde vergriffen zu haben.

Der 59-Jährige habe in seiner Zeit als Pfarrer mehr als 100.000 Euro von einem Spenden- und Kollektenkonto der katholischen Gemeinde Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ins Ausland überwiesen. Dafür habe er sich 144-mal an dem Konto bedient.

Der Ex-Pfarrer hatte im Prozess die Untreuevorwürfe gestanden. Im Gegenzug waren die Anklagepunkte der Geldwäsche gegen ihn eingestellt worden: Als Finanzagent sollte der Ex-Pfarrer im Auftrag von Betrügern Geld aus Straftaten ins Ausland überwiesen haben. Vielfach, so der Staatsanwalt, auf Konten in Afrika.

Der Ex-Pfarrer ist wegen Geldwäsche bereits vorbestraft: Das Amtsgericht Erkelenz hatte ihn 2016 zu einer Geldstrafe verurteilt.

Er selbst sei auf die sogenannte Vorschussbetrugsmasche hereingefallen, hatte der Geistliche gestanden. So sei er in eine Schuldenspirale hineingeraten.