Bundeswehroffizier gesteht vor Gericht Spionage für Russland

Düsseldorf - Seit dem heutigen Montag muss sich ein 54-jähriger Bundeswehroffizier in Düsseldorf vor Gericht verantworten. Zu Beginn der Verhandlung hat er zugegeben, Informationen an Russland weitergegeben zu haben.

Auslöser für die Tat war wohl ein Video von einem AfD-nahen Influencer, dass er sich angeschaut hatte. Der 54-Jährige war kurz zuvor selbst in die AfD eingetreten.

Der Hauptmann war beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz tätig. Dadurch wusste er Bescheid, über welche genaue Ausstattung die Truppe verfügt und außerdem, was davon gerade entwickelt, erprobt oder beschafft wird.

Wie er heute in dem Prozess zugegeben hat, soll er sich aus Sorge vor den Folgen des Ukraine-Kriegs an das russische Konsulat gewandt haben. Es sei ihm darum gegangen, Russland einen taktischen Vorteil im Krieg zu verschaffen, schrieb die Deutsche Presse-Agentur.

Über das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz hatte der Hauptmann Zugang zu sensiblen Informationen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Informationen übermittelt zu haben, bedauere er auch rückblickend und verwies darauf, dass er in dieser Zeit in schwieriger psychischer Verfassung gewesen sein soll.

Beamte des Bundeskriminalamtes hatten den Angeklagten am 9. August in Koblenz festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Sicherheitsbehörden in Deutschland versuchen seit Bekanntwerden der Tat, noch stärker als bisher Spionage durch russische Dienste zu verhindern.