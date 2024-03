Ehepaar unterstützte den IS: Jetzt stehen ihre Urteile fest

Düsseldorf - Ein Ehepaar aus dem Kreis Heinsberg bei Aachen ist wegen Geldzahlungen an die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) schuldig gesprochen worden.

Ein Ehepaar ist wegen Geldzahlungen an den IS schuldig gesprochen worden. © Marius Becker/dpa

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilte den Mann und die Frau am Donnerstag wegen Unterstützung der Terrorgruppe zu Bewährungsstrafen.

Der 29-jährige Deutsche wurde zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, seine 28-jährige türkische Ehefrau zu einem Jahr und drei Monaten, ebenfalls auf Bewährung, wie das Gericht mitteilte.

Der Mann habe 2180 Euro und seine Frau 1400 Euro an den IS in Syrien überwiesen. Die Geldbeträge sollen im Wesentlichen zum Freikauf oder zur anderweitigen Unterstützung von IS-Terroristinnen genutzt worden sein, die in den Lagern Al-Hol und Roj gefangen waren.

Das Urteil beruht auf einer Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten und dem Senat. Die Angeklagten hatten die Tatvorwürfe weitgehend gestanden.