Emily (†13) stirbt bei Klassenfahrt: Ihre Lehrerinnen wollen Urteil nicht hinnehmen!

Die 60 und 34 Jahre alten Pädagoginnen (vermummt) waren zu Geldstrafen von 23.400 Euro und 7200 Euro verurteilt worden.

Beide Angeklagte hätten Revision eingelegt, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag. Auf einer von ihnen betreuten Studienfahrt nach London im Juni 2019 war die zuckerkranke Schülerin Emily gestorben.

Aus Sicht des Gerichts hatten die Angeklagten gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen, weil sie im Vorfeld der Reise nicht schriftlich nach Vorerkrankungen der teilnehmenden Schüler gefragt hatten.

In Kenntnis der Erkrankungen hätten sie von dem Diabetes der 13-Jährigen gewusst, in London deren akute Überzuckerung früher erkannt, einen Notarzt gerufen und so den Tod des Mädchens verhindern können.

Im Prozess hatten die Frauen den Tod der Schülerin bedauert. Sie betonten, damals nach bestem Wissen gehandelt zu haben. Sie hätte nicht von der Erkrankung von Emily gewusst und seien im Vorfeld bei einem Elternabend weder von der Schülerin noch von deren Stiefvater darauf hingewiesen worden.