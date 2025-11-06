Er wollte Frauen und Kinder mit Messer angreifen: Mehrere Jahre Haft für 20-Jährigen

Düsseldorf - Weil er sich zu einem Terroranschlag auf Frauen und Kinder bereit erklärt hat, ist ein 20-jähriger Syrer aus Lennestadt (Kreis Olpe) zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden.

Das Düsseldorfer Oberlandesgericht verurteilte den 20-Jährigen wegen Sich-Bereit-Erklärens zum Mord. Ein IS-Terrorist sei er aber nicht. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Das hat eine Sprecherin des Düsseldorfer Oberlandesgerichts auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Der Anklagevorwurf, wonach der Syrer auch IS-Terrorist sei, habe sich dagegen nicht bestätigt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hatte Anklage gegen den jungen Mann erhoben. Seit dem 21. August war in einem Jugendstrafverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen ihn verhandelt worden. Verurteilt wurde er wegen Sich-Bereit-Erklärens zum Mord.

Nachdem er im Oktober 2022 als Jugendlicher nach Deutschland eingereist war, hatte er laut Anklage mit einem IS-Terroristen in Kontakt gestanden. Nach Aufforderung dieser Person hatte er sich dann den Ermittlern zufolge zu einem Messerangriff auf Frauen und Kinder bereit erklärt.

Kurz vor Weihnachten 2024 war er in einer Flüchtlingsunterkunft in Lennestadt im Sauerland festgenommen worden. Die Polizei hatte damals von einer Gefährdungslage gesprochen. Weil sich die Vorwürfe erhärteten, kam er am 15. Januar aus dem Gewahrsam in Untersuchungshaft.