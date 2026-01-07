Mutter und Großeltern sperren Mädchen jahrelang ein: Erhebliche Entwicklungsrückstände

Siegen - Rund sieben Jahre lang soll eine Frau ihre Tochter im Sauerland schon seit Baby- oder frühem Kleinkindalter versteckt und von der Außenwelt total abgeschottet haben.

In diesem Haus sollen die Mutter und die Großeltern das Mädchen über Jahre eingesperrt und von der Außenwelt völlig isoliert haben. © Markus Klümper/DPA

Gegen die 49-Jährige beginnt am Mittwoch in Siegen ein Strafprozess wegen Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung.

Die Großeltern des Mädchens sind wegen Beihilfe angeklagt. Aus deren Haus im sauerländischen Attendorn war das Kind im Alter von acht Jahren im September 2022 befreit worden.

Der Fall aus Nordrhein-Westfalen schockierte bundesweit.

Das Kind soll seit 2015 in dem Einfamilienhaus eingesperrt worden sein und laut Landgericht Siegen in der Isolation erhebliche Entwicklungsrückstände erlitten haben.