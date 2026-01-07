Mutter und Großeltern sperren Mädchen jahrelang ein: Erhebliche Entwicklungsrückstände
Von Yuriko Wahl-Immel
Siegen - Rund sieben Jahre lang soll eine Frau ihre Tochter im Sauerland schon seit Baby- oder frühem Kleinkindalter versteckt und von der Außenwelt total abgeschottet haben.
Gegen die 49-Jährige beginnt am Mittwoch in Siegen ein Strafprozess wegen Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen und Körperverletzung.
Die Großeltern des Mädchens sind wegen Beihilfe angeklagt. Aus deren Haus im sauerländischen Attendorn war das Kind im Alter von acht Jahren im September 2022 befreit worden.
Der Fall aus Nordrhein-Westfalen schockierte bundesweit.
Das Kind soll seit 2015 in dem Einfamilienhaus eingesperrt worden sein und laut Landgericht Siegen in der Isolation erhebliche Entwicklungsrückstände erlitten haben.
Polizei und Jugendamt hatten das Mädchen - es ist inzwischen zwölf Jahre alt - nach mehreren Hinweisen befreit und danach in einer Pflegefamilie untergebracht.
Die Motivation für das Handeln der Mutter und Großeltern ist bislang unklar.
Titelfoto: Markus Klümper/DPA