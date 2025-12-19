Mord auf dem Spielplatz: 14-Jähriger stirbt nach Messerattacke - Täter minderjährig

Arnsberg - Im Prozess um einen tödlichen Messerangriff auf einen 14-Jährigen auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland will das Landgericht Arnsberg am Freitag ein Urteil sprechen.

Der 14-Jährige starb auf dem Kinderspielplatz. Neben dem Hauptangeklagten (17) sind neun weitere Jugendliche angeklagt. © Bernd Thissen/dpa

Dem Hauptangeklagten 17-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Mord aus niedrigen Beweggründen und Heimtücke vor.

Mit auf der Anklagebank sitzen neun weitere Jugendliche. Acht von ihnen sollen sich zuvor an einem von mehreren Angriffen beteiligt haben, in dessen Folge der 14-Jährige starb. Einem weiteren wird Beihilfe zur Körperverletzung vorgeworfen.

Weil alle Angeklagten zum Tatzeitpunkt 16 oder 17 Jahre alt waren, fand der Prozess seit Anfang November unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Früheren Angaben der Ermittler zufolge war dem tödlichen Angriff in einer Nacht im Mai 2025 eine Auseinandersetzung mit mehreren Personen vorausgegangen. Dann soll der 17-Jährige auf sein Opfer eingestochen haben. Der 14-Jährige starb wenig später im Krankenhaus.