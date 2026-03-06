Ex-Kripobeamter wegen Bestechlichkeit vor Gericht: Hat er Infos für Geld verkauft?

Mönchengladbach - Ein früherer Kripobeamter soll Verdächtige über Ermittlungen gegen sie informiert und dafür Geld kassiert haben. Vor dem Landgericht Mönchengladbach begann am Freitag der Prozess gegen den 63-Jährigen wegen Bestechlichkeit, Erpressung und versuchter Strafvereitelung im Amt.

Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, zwei bereits vorbestrafte Männer über Ermittlungen gegen sie informiert und dafür Geld kassiert zu haben. (Symbolfoto) © 123RF/vladispas

Am ersten Verhandlungstag schwieg der inzwischen pensionierte Angeklagte zu den Vorwürfen.

Der Fall war vor drei Jahren aufgeflogen. Zusammen mit dem 63-Jährigen sitzt ein 52-Jähriger auf der Anklagebank, ein dritter Mann ist flüchtig.

Der Kripobeamte soll die Hand aufgehalten, die beiden bereits vorbestraften Mitangeklagten über Ermittlungen gegen sie informiert und sie gewarnt haben. Zudem sollen sie zu dritt versucht haben, einen mutmaßlichen Rocker wegen seiner Cannabisplantage um mehrere zehntausend Euro zu erpressen.

Der Polizist war aufgeflogen, weil die Telefone seiner mutmaßlichen Komplizen im Rahmen anderer Ermittlungsverfahren überwacht worden waren. Zudem waren seine Abfragen in den verschiedenen Polizeidatenbanken aufgefallen.