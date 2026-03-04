Gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen: Landgericht spricht Kinderpsychiater schuldig

Bonn - Das Bonner Landgericht hat den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff (71) wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

Der angeklagte Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff (71) hatte die Vorwürfe der vorsätzlichen und fahrlässigen Körperverletzung zurückgewiesen. © Federico Gambarini/dpa

Die Kammer befand den 71-Jährigen der vorsätzlichen Körperverletzung in sieben Fällen sowie der fahrlässigen Körperverletzung für schuldig.

Zwar habe der Angeklagte Kindern und Jugendlichen das umstrittene Psychopharmakon Pipamperon zur Dauerbehandlung verordnet. Anders als von der Staatsanwaltschaft angenommen, habe er dies jedoch nicht getan, um Patienten zu schaden.

Vielmehr habe der Angeklagte "aus seiner ureigenen ärztlichen Überzeugung und in heilender Absicht gehandelt", sagte die Richterin.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Winterhoff eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert.

Laut Anklage sollte er Patienten das Pipamperon ohne medizinische Notwendigkeit verordnet und Sorgeberechtigte nicht über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt haben.