Psychiater soll Kinder mit Medikamenten ruhig gestellt haben: Gericht kündigt Urteil an

Im Prozess gegen den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff (71) will das Bonner Landgericht am Mittwoch (12 Uhr) das Urteil sprechen.

Von Petra Albers

Bonn - Im Prozess gegen den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff (71) wegen gefährlicher Körperverletzung will das Bonner Landgericht am Mittwoch (12 Uhr) das Urteil sprechen.

Der Prozess gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff (71) läuft bereits seit über einem Jahr, nun ist ein Ende in Sicht.
Der Prozess gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff (71) läuft bereits seit über einem Jahr, nun ist ein Ende in Sicht.  © Thomas Banneyer/dpa

Laut Anklage soll er Kindern und Jugendlichen teils über Jahre ohne medizinische Notwendigkeit ein ruhigstellendes Psychopharmakon verordnet haben

Zudem soll er die Sorgeberechtigten nicht umfassend über mögliche Nebenwirkungen und Behandlungsalternativen aufgeklärt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert. 

Nach Tod von 19-Jähriger durch Sportwagen-Poser: Immer mehr brisante Details kommen ans Licht
Gerichtsprozesse NRW Nach Tod von 19-Jähriger durch Sportwagen-Poser: Immer mehr brisante Details kommen ans Licht

Der 71-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Er habe stets mit dem Ziel gehandelt, Patienten zu helfen und das Medikament nicht standardmäßig verschrieben. Seine Anwälte plädierten auf Freispruch. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung. 

Ursprünglich war Winterhoff wegen 36 Fällen von gefährlicher Körperverletzung durch Beibringung von Gift angeklagt. Während des Prozesses hatte das Gericht aber 26 Fälle abgetrennt, sodass es im laufenden Verfahren nur noch um 10 Fälle geht.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa

Mehr zum Thema Gerichtsprozesse NRW: