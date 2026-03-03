Psychiater soll Kinder mit Medikamenten ruhig gestellt haben: Gericht kündigt Urteil an

Bonn - Im Prozess gegen den Kinderpsychiater und Sachbuchautor Michael Winterhoff (71) wegen gefährlicher Körperverletzung will das Bonner Landgericht am Mittwoch (12 Uhr) das Urteil sprechen.

Der Prozess gegen den Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff (71) läuft bereits seit über einem Jahr, nun ist ein Ende in Sicht. © Thomas Banneyer/dpa

Laut Anklage soll er Kindern und Jugendlichen teils über Jahre ohne medizinische Notwendigkeit ein ruhigstellendes Psychopharmakon verordnet haben.

Zudem soll er die Sorgeberechtigten nicht umfassend über mögliche Nebenwirkungen und Behandlungsalternativen aufgeklärt haben.

Die Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert.

Der 71-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Er habe stets mit dem Ziel gehandelt, Patienten zu helfen und das Medikament nicht standardmäßig verschrieben. Seine Anwälte plädierten auf Freispruch. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt für den Angeklagten die Unschuldsvermutung.