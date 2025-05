Flüchtendem dreimal in Rücken geschossen: Polizist vor Gericht - Kollegin kann sich "nicht erinnern"

Düsseldorf - Neun Monate nachdem ein Polizist (27) in Düsseldorf einem Unbewaffneten in den Rücken geschossen hat, hat am Donnerstag die Verhandlung begonnen. Grund für die Schussabgabe sei eine "bedrohliche Situation" gewesen, schildert der Angeklagte.

Der junge Polizist (27, Mitte) muss sich aktuell vor dem Landgericht Düsseldorf wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung im Amt verantworten. © Oliver Berg/dpa

Am ersten Prozesstag am Landgericht Düsseldorf erklärt der 27-jährige Beamte, Einsätze mit Messern gehörten zu den gefährlichsten überhaupt und er sei deshalb damals am Einsatzort schon mit gezogener Waffe zu dem Tatort am WGZ Bank-Park hinter dem Hauptbahnhof gegangen.

Kurz nach dem Eintreffen habe er dann mit seiner Kollegin den vermeintlichen Gefährder gestellt. "Er hat sich auf uns zubewegt und ich hab ihn angeschrien, er solle stehenbleiben, auf die Knie gehen und sich auf den Boden legen", berichtet der Angeklagte.

Weil der Verdächtige sich dann aber wieder aufgerichtet und einen metallischen spitzen Gegenstand aus der rechten Hosentasche gezogen und hochgehalten habe, habe er den Taser eingesetzt.

"Es war für mich sehr bedrohlich, ich hatte in dem Moment auch Angst", erinnert sich der 27-Jährige. Nachdem der Taser kaum Wirkung gezeigt und der Mann sich wieder aufgerichtet habe, um wegzulaufen, feuerte der Beamte laut Anklage die drei Schüsse ab.

Eine Kugel traf den Verdächtigen in den Rücken. Er habe geschossen bis er eine Wirkung gesehen habe. "Ich hatte keine andere Möglichkeit, um mich und meine Kollegin zu schützen", betont der Angeklagte in dem Verfahren.