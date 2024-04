IS-Terrorist in Düsseldorf zu über fünf Jahren Haft verurteilt

Düsseldorf - Vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht wurde am heutigen Freitag über den Fall eines 43-jährigen IS-Angehörigen verhandelt. Er wurde zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt.

Bewaffnete Polizisten sichern in Düsseldorf das Gebäude des Oberlandesgerichtes. © Monika Skolimowska/dpa

Das teilte eine Gerichtssprecherin in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.

Der Algerier soll 2013 in Syrien zu der berüchtigten Terrorgruppe gestoßen sein und ihr noch in Deutschland bis zu seiner Festnahme 2021 die Treue gehalten und für die Gruppe Geld beschafft haben.

Die Bundesanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Haft gefordert, die Verteidigung zweieinhalb Jahre.

Dem Gericht zufolge nahm der Angeklagte 2013 bis 2015 als IS-Terrorist an Kampfeinsätzen in Syrien, insbesondere in Aleppo und Kobane teil.